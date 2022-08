L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e i nuovi modelli per presentare l’istanza semplificata fino a 120.000 euro

Cartelle esattoriali, via alla rateizzazione 2022 e alle novità in materia di riscossione introdotte dal Decreto Aiuti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e i nuovi modelli per presentare l’istanza semplificata di rateizzazione fino a 120.000 euro, da fare senza necessità di documentazione aggiuntiva.