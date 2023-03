Casadei tra seduzione anni '90 e cowboy vibes

Per la prossima stagione autunno/inverno la maison di San Mauro Pascoli a Milano manda in scena uno ‘shoe tasting’

C’è tutto il vocabolario Casadei nella nuova collezione per il prossimo autunno/inverno, dedicata al mondo femminile, e presentata negli spazi dell’hotel Four Seasons di Milano. Una tavola imbandita con tanto di menu accoglie gli ospiti, invitandoli allo 'shoe tasting'. La bellezza è presto servita: tra scarpe e borse placé sur table si sviluppa la collezione, seducente e portabilissima. Tacco sottile e silhouette forte caratterizzano il modello Rachel con tacco 10, tripla fascetta e punta allungata, indossate in anteprima dalla cantante Elodie sul palco di Sanremo, mentre alla t-bar asimmetrica ‘Melodie’ si affiancano le forme audaci e appuntite della Superblade e della Ultravox.

Per il giorno le suole commando della Generation C ricorrono su boots e mocassini chunky mentre i volumi tubolari sono amplificati dall'uso della pelliccia cruelty free. Lato boots, un capitolo a parte la è dedicato agli stivali dal tacco chunky Cleo mentre i booties craquelé Anastasia giocano trasfigurando il classico texano Casadei mantenendo intatti i suoi codici di seduzione. La proposta per la montagna include invece lo stivale Yeti in eco fur. La collezione si sviluppa tra riferimenti agli anni ‘90 e cowboy vibes. Seducenti gli stivali over the kneel di vernice rossa o total black con il tacco blade o ancora Divina, la nuova pump tutta curve e punte, mentre gli anni trenta del modello Geraldine si alternano al gioco di pieni e vuoti di Galaxy, una décolleté nera con oblò frontale molto futurista.

Preziosa, per la sera, la scarpa gioiello Stratosphere o il sandalo Annabel, con elementi selvaggi come la mongolia multicolor. Completano la collezione piccole borse a tracolla o a mano e secchielli, tutte dedicate alle donne della famiglia Casadei: Ale, Ari, Manila, Mia e Giulia. (di Federica Mochi)