Cashback ed esenzione pedaggi, Assoutenti: "Beffa per automobilisti"

E' il risultato di una indagine sulle tariffe in vigore nelle tratte autostradali dove sono in corso lavori di manutenzione

Il cashback dei pedaggi e le esenzioni previste da Aspi per le tratte interessate da cantieri si rivelano una beffa per gli automobilisti. Lo afferma Assoutenti, che ha svolto una indagine sulle tariffe in vigore nelle tratte autostradali dove sono in corso lavori di manutenzione.

"Una situazione di confusione e un danno economico evidente per gli automobilisti", tanto che Assoutenti chiede l’intervento dell’Autorità dei Trasporti e dell’Antitrust affinché si faccia luce sull’algoritmo che calcola le tariffe autostradali e sulla corretta applicazione dei pedaggi nei confronti degli utenti che transitano nelle aree interessate da cantieri e lavori.