Casini da Berlusconi ad Arcore: "Incontro affettouso"

''E' stato un incontro affettuoso...''. Pier Ferdinando Casini è stato oggi ad Arcore, dove ha incontrato Silvio Berlusconi. L'ex presidente della Camera, tra i candidati al Colle prima di arrivare al Mattarella bis, assicura all'Adnkronos che durante il colloquio con il Cav non si è discusso di politica: ''Abbiamo avuto un incontro dal contenuto umano ed affettivo ho ringraziato Berlusconi per la sua attenzione e amicizia, che ho affettuosamente contraccambiato. Non abbiamo parlato di attualità politica. Solo -sottolinea Casini- degli scenari internazionali complicati che stiamo vivendo''.