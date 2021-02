Casinò, ancora nessun segno di ripresa

(Roma, 10 Febbraio 2021)

Il Covid – 19, oltre alla sua dose di sofferenza e contagi, sembra aver contraddistinto buona parte del 2020 e la sensazione sembra stare migliorando un pochino solo ora. Infatti, tra gennaio e febbraio, è arrivata la notizia del vaccino e dell'apposita campagna.

Con l'Italia quasi tutta in zona gialla, persistono comunque alcune zone in arancione e rosso, purtroppo la situazione di emergenza sembra che durerà ancora per un po'. Oltre al coprifuoco ed alle limitazioni per privati ed esercizi commerciali, fortunatamente non siamo ai livelli del primo lockdown, permane ancora una certa sofferenza riguardo ai divieti di assembramento per tutelare i cittadini dal rischio di contagio.

È proprio per questo motivo che molte attività hanno ancora i battenti chiusi come, ad esempio, le sale da ballo e per concerti, i cinema, i teatri, gli stadi da calcio ed anche i casinò. Insomma, tutte attività che se non hanno ancora chiuso, sono soggette a limitazioni orarie ed al contingentare dei clienti in visita.

Come possono fare quindi gli appassionati di gioco d'azzardo? Molto probabilmente le soluzioni più immediate riguardano l'andare al tabacchino più vicino per giocare la schedina o alla slot machine o il navigare in rete per trovare il primo portale di gioco d'azzardo disponibile.

Purtroppo non si tratta di soluzioni vere e proprie, perché, oltre al possibile rischio di contagio nel recarsi al tabacchino, il giocare alle slot machine oppure online senza una certa accortezza ha portato molte persone a sperperare buona parte del loro stipendio. Un fenomeno ampiamente analizzato da molti studi del settore e del quale si legge molto spesso sui quotidiani.

Ma come si può fare quindi per giocare in tutta sicurezza, sia dalla possibilità di contagio che dalla cosiddetta “febbre del gioco”? Naturalmente la risposta, come in buona parte delle attività ed i servizi, è nell'online con la nascita di appositi portali fatti apposta per il gioco a distanza.

Casinò, il gioco si sposta in rete, ma rimane sicuro

Per giocare a distanza in tutta sicurezza, sia per la salute che per il portafoglio, potete trovare tutti i casino online AAMS su slotjava.it con tavoli in italiano, bonus di vario tipo, la possibilità di giocare sia da mobile che da desktop ed i giochi da casinò più conosciuti come le slot machine, la roulette, il blackjack e naturalmente l'immancabile poker.

Per ogni dubbio o domanda, è stato istituito un apposito servizio clienti in grado di rispondere a questo tipo di interrogativi e molto altro ancora.

Con questa soluzione si possono quindi provare tutti i giochi di slot con soldi veri. Ma non sarà pericoloso vi chiederete voi? Una gran bella domanda più che legittima alla quale si può rispondere che basterà consultare l'apposita lista per trovare i casinò italiani più affidabili e sicuri come, ad esempio, 888 Casinò, Voglia Di Vincere, William Hill, Gioco Digitale, Merkur Win e molti altri ancora con i relativi bonus.

Insomma, l'informazione del caso c'è tutta, ma va ricordato sempre e comunque di giocare responsabilmente anche quando si tratta di farlo online.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.slotjava.it/casino-online-aams-adm/

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl