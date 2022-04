Caso David Rossi, dal misterioso uomo col berretto a nuove perizie nel nuovo libro di Vecchi

"La sera del 6 marzo 2013 alle 19.43 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Dopo cinque minuti dalla morte un uomo si affaccia nel vicolo e guarda verso il corpo del manager a terra. Ha un berretto da baseball con visiera e sta parlando al cellulare. Sa dov’è la telecamera di sorveglianza, tanto che avanza solo pochi metri e poi piega la testa per guardare David sperando di non essere visto. Ma è inquadrato. Nonostante l’inequivocabile atteggiamento, l’uomo non è mai stato non solo individuato ma neppure cercato". E' un'anticipazione dell'epilogo del nuovo libro di Davide Vecchi 'La verità sul caso David Rossi - Tutto quello che ancora non sapevamo', edizione Chiarelettere, che esce oggi.

In questo libro sulla morte dell'ex capo della Comunicazione di Mps, dai molti punti ancora oscuri, Vecchi, unico giornalista chiamato come consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso, racconta tutto quello che ancora non sapevamo sulla vicenda e che è trapelato solo negli ultimi mesi grazie a nuove testimonianze, perizie e documenti inediti. "Ora grazie a una nuova perizia ne è stata elaborata la corporatura in base alla sagoma e verrà confrontata con le fattezze dei personaggi presenti quella sera. Il colonnello Aglieco, il maresciallo Cardiello, il capo della segreteria comunicazione Filippone, il capo della finanza Mingrone. Il capo segreteria generale Fanti - si sottolinea nell'epilogo - Rossi rimane vivo a terra per ventidue minuti. Il portiere Riccucci non si accorge di nulla, nonostante gli schermi della videosorveglianza siano davanti ai suoi occhi e quello sia il suo lavoro, guardarli. Ma quella sera è distratto".

"Non lo è Antonella (Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, ndr), che quando non vede rientrare a casa il marito manda Carolina (figlia di Antonella Tognazzi, ndr) a cercarlo in banca – lei è convalescente e non può uscire – quindi allerta anche Filippone. 'David è sparito, non so dove sia, ho mandato a cercarlo, tu sai dov’è?'. 'No, l’ho chiamato prima e gli ho mandato un messaggio'. 'Tu sei ancora in banca?'. 'No, ma corro a vedere, stai tranquilla, ma avvisa Carolina di non entrare e di aspettarmi fuori'", si legge ancora nell'anticipazione.

"Filippone aveva inviato un sms a David nel momento esatto in cui lui precipitava dalla finestra. 'Andiamo a correre domani?' Arriva a Rocca Salimbeni e incontra Carolina. Sono le 20.30 circa - prosegue - 'Rossi se n’è andato?' chiedono a Riccucci entrando insieme in Mps. 'Non l’ho visto uscire' risponde il portiere. Salgono al terzo piano. Filippone si premura di tutelare Carolina: 'Aspettami qui nel mio ufficio, vado io a controllare'. In quegli stessi minuti Aglieco è nel suo alloggio di servizio quando scopre di aver finito le sigarette e decide di andarle a comprare. I tabacchi sono ormai chiusi, supera tre distributori automatici lungo il tragitto e arriva a quello più scomodo, in pieno centro, nei pressi di Mps, nonostante quella sera piova e faccia freddo".

"Recupera i due pacchetti di Marlboro dalla vaschetta del distributore automatico e mentre è chino vede con la coda dell’occhio arrivare una pattuglia della polizia, decide così di seguire Marini e Gigli che appena arrivati lo bloccano mentre è sul punto di entrare nel vicolo - continua -'Dove crede di andare?'. 'Io sono il comandante dei carabinieri Aglieco, non mi avete riconosciuto?'. 'No'. Del resto ha il berretto ed è piuttosto bardato. 'Sapete chi è quello in terra?'. 'No', risponde Marini. Ancora non lo sa neppure la sala operativa, tant’è che alle 21.18 viene chiamata dal 118 per avere informazioni sulle generalità, senza ottenerne".

"Aglieco illumina Marini: 'Si chiama David Rossi ed è il responsabile comunicazione di Mps'. Poi gli suggerisce di correre nel suo ufficio: 'Piantonatelo e accertatevi che nessuno entri'. Loro vanno e, quando arrivano al terzo piano, Marini gira un video con un telefonino, è convinto di essere il primo a entrare in quella stanza e vuole cristallizzare il luogo. Non sa, e lo sapremo solo dopo nove anni durante i lavori della commissione, che in quella stanza era già entrato qualcuno", conclude.