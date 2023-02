Cassazione, Margherita Cassano sarà prima presidente donna

La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha votato ieri all'unanimità in suo favore. Il voto sulla nomina è previsto in plenum il 1 marzo

Margherita Cassano sarà la prima donna a essere nominata primo presidente della Corte di Cassazione. La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato ieri all'unanimità in suo favore per l'incarico che sarà lasciato da Pietro Curzio, che sta per andare in pensione. Il voto sulla nomina è previsto in plenum il 1 marzo, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Cassano è attualmente presidente aggiunto della Suprema Corte.