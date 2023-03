Catania, Schifani: "Farò di tutto per evitare baratro centrodestra'' - Video

"Non vorrei che ci si trovi alla viglia di un baratro. Farò di tutto per evitarlo e mi auguro che gli alleati agiscano di conseguenza.Non amo le fughe in avanti con cartellonistiche non concordate avvenute giorni fa, così come non amo allo stesso tempo dichiarazioni di rivendicazione assolutistiche del tipo 'tocca me perché soni in primo partito'". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rispondendo ai giornalisti a Catania in merito alle frizioni interne al centrodestra in vista delle lezioni amministrative catanesi di fine maggio.

"Ritengo- aggiunge - che occorra ragionare,individuare la migliore candidatura possibile come è stato per Palermo. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno". "Auspico - aggiunge- che questi toni e questi atteggiamenti abbiano a cessare per individuare insieme una figura che possa governare bene Catania. A me interessa questo