Cdp, nuovo ufficio a Palermo

Cassa depositi e prestiti rafforza il proprio impegno in Sicilia, inaugurando un nuovo ufficio territoriale in città, il primo in Sicilia. In occasione dell’apertura ha fatto tappa nel capoluogo siciliano il Roadshow di Cdp, evento itinerante che ha l’obiettivo di presentare gli strumenti e i progetti del gruppo a favore di imprese e pubbliche amministrazioni. L’ufficio territoriale di Palermo avrà giurisdizione anche sulla Calabria.

"L’impegno di Cdp - ha detto il presidente Giovanni Gorno Tempini - è per una maggiore vicinanza a imprese ed Enti locali in un momento in cui c’è bisogno di grandi investimenti, in cui l’impegno dell’Europa è sotto gli occhi di tutti e noi dobbiamo essere capaci di tradurlo in progetti e occasioni di crescita e sviluppo". "Stiamo aprendo delle sedi che si affiancano a degli angoli di ascolto in collaborazione con fondazioni - ha aggiunto - . Siamo quasi a 30 in tutta Italia, ovunque abbiamo ricevuto un'accoglienza positiva, un riscontro importante dal punto di vista delle amministrazione pubbliche e imprese. Cassa depositi e prestiti viene percepita come più vicina e dialogante".