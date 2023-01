Cecchi Paone loda il Papa: ''Con sue parole afferma laicità Stato''

''Le parole del Papa sono importantissime, sono l’affermazione della laicità dello Stato ed è la prima volta che un Pontefice lo dice''. E’ quanto afferma Alessandro Cecchi Paone all’Adnkronos commentando le parole di Papa Francesco rilasciate nel corso di un'intervista con l'Associated Press in cui ha affermato che ''essere omosessuali non è un crimine'' e ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come ''ingiuste'' sottolineando che "Dio ama tutti i suoi figli''. ''E’ chiaro che il riferimento al 'peccato' è un problema dei veri credenti - sottolinea - ma dire che essere omosessuali non è un crimine significa riconoscere che lo stato è laico. Perciò nessuno mai più si permetta di fare delle leggi contro la comunità Lgbtq+ perché c’è una indicazione chiara da parte Vaticano. Dicendo che l’omosessualità non è un crimine inoltre - prosegue Cecchi Paone - il Papa vieta qualsiasi legge omofobica e transfobica e questo secondo me è straordinario. Papa Bergoglio è immensamente diverso dai suoi predecessori - sottolinea il giornalista - perché tutti giocavano sull’equivoco 'reato-peccato', adesso questo alibi non c’è più. Da ora in avanti - conclude - anche i cattolici in politica non potranno più dire che il Vaticano considera l’omosessualità, dal punto di vista civile, 'problematica'''.

(di Alisa Toaff)