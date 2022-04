Cessione Milan, conferme su trattativa con fondo Bahrein: le cifre

Il fondo Investcorp vuole acquistare il Milan. La notizia della trattativa esclusiva viene confermata via twitter in via ufficiale dall'ambasciata del Bahrain nel Regno Unito: "L'asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo", si legge sul social.

In questi giorni èin corso una due diligence tra il fondo proprietario del Milan Elliott e il fondo Investcorp. Il closing non dovrebbe avvenire prima della fine del campionato.