Chicago, bimba di 7 anni uccisa fuori dal McDonald's

Una bambina di 7 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Chicago mentre aspettava davanti ad un McDonald's in auto insieme al padre, 29 anni, rimasto gravemente ferito al petto. Lo riporta l''Abc', mentre il sindaco di Chicago, Lori Lightfoot, si dice ''affranta e arrabbiata'' per l'accaduto.

Un dipendente di McDonald's ha raccontato all''Abc' che due uomini sono saltati fuori da un'altra macchina e hanno sparato ripetutamente contro l'auto della famiglia. La polizia ha riferito che la bambina è stata ripetutamente colpita ed è stata dichiarata morte al 'Stroger Hospital'.

"Ho il cuore spezzato e sono arrabbiata per il fatto che un bambina di 7 anni sia stata uccisa questo pomeriggio nel West Side di Chicago. Questo è un atto di violenza impensabile. L'epidemia di violenza armata che toglie la vita ai nostri figli non può andare avanti", ha scritto il sindaco su Twitter.

