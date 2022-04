Chiocci: 'Con Wine racconteremo il vino al grande pubblico con informazione attendibile'

"La sfida è importante e galvanizzante e va oltre il vino in sé, è quello che rappresenta il vino per l'Italia e per il mondo. Quello a cui tengo di più è portare il vino al grande pubblico e raccontare la peculiarità della filiera vitivinicola italiana". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia Adnkronos Gian Marco Chiocci all'evento di lancio di Adnkronos Wine, il nuovo canale di informazione giornalistica sul portale Adnkronos.com, frutto della collaborazione tra l’Agenzia e Vendemmie.com, il magazine online dedicato al mondo vinicolo lanciato da Mww Media, la società editoriale di Mww Group, il gruppo di comunicazione ed eventi che realizza la Milano Wine Week.

"L'obiettivo è quello di informare e incontrare anche il grande pubblico - ha spiegato Chiocci - che è sempre più esigente e vuole un'informazione attendibile, inattaccabile che è il marchio di fabbrica della nostra Agenzia, un gruppo in perenne crescita guidato da quasi 60 anni dall'editore Pippo Marra, un gruppo mediatico diverso da altri, i numeri parlano chiaro per noi: siamo la prima agenzia sul web". "Il canale dedicato al vino è una grande opportunità - ha detto Chiocci - il vino è un settore strategico e merita attenzione anche perché il mercato si è fatto più competitivo, i consumatori magari guardano più al prezzo che alla storia e serviva una grande idea comune di strategia mediatica".