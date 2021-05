Cial lancia 'Responsabilità Circolare' e logo 'Al 100% responsabile'

Al via la campagna 'Naturalmente Green', firmata e prodotta da Take

Sarà 'Responsabilità Circolare' la nuova firma che da oggi accompagnerà e rafforzerà la missione e la visione di Cial, il Consorzio senza fini di lucro che, dal 1997, è deputato alle attività di valorizzazione e promozione della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in Italia. A lanciare il nuovo posizionamento strategico sarà la campagna 'Naturalmente Green', firmata e prodotta da Take, agenzia di comunicazione di Next Group.

"Per molto tempo abbiamo date per scontate la dimensione ecologica degli imballaggi in alluminio e le virtù intrinseche che rendono questo materiale un alleato naturale della svolta green in atto: leggero, protettivo, ideale per la conservazione dei cibi, flessibile e soprattutto riciclabile all’infinito e facile da raccogliere e differenziare", commenta Stefano Stellini, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Cial.

"È giunto il momento di tornare a sensibilizzare Istituzioni, Aziende e Cittadini e farli sentire attori protagonisti, nelle decisioni e nelle scelte quotidiane, di un’economia circolare basata sull’azione responsabile di ognuno. Il nuovo concetto di Responsabilità Circolare nasce proprio con l’intento di affermare che la sostenibilità e la transizione ecologica sono un obiettivo praticabile e perseguibile da tutti, nella vita reale", dice.

La creatività della campagna integrata, online da oggi e pianificata per tutto il 2021 sui principali media e canali digitali nazionali e sui profili social di Cial, con formati statici e dinamici, mette al centro e sottolinea i tratti distintivi che accomunano le persone e il materiale e che fanno della loro interazione la chiave del successo del 'Naturalmente Green'.

Sviluppata in forma di multi-soggetto, la campagna si basa sul coinvolgimento di persone autentiche, precisamente 7 persone più un gatto, selezionate per essere rappresentative di età, etnie, stili trasversali e universali.

Debutta infine, il nuovo logo 'Al 100% responsabile' che, partendo dal simbolo chimico

dell’alluminio nella tavola degli elementi (AL13), affianca e attribuisce agli stessi imballaggi in alluminio quell’assunzione di responsabilità che sempre più, nella strategia di Cial, vuole essere minimo comune denominatore di tutti gli attori della filiera: Istituzioni, produttori, utilizzatori, operatori della raccolta differenziata, cittadini.