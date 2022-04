Cinema, all'asta l'abito di Judy Garland nel 'Mago di Oz'

L'iconico abito indossato da Judy Garland nel film 'Il Mago di Oz' (1939) di Victor Fleming, che era scomparso per decenni prima di essere ritrovato in un'università cattolica americana l'anno scorso, andrà all'asta il 24 maggio da Bonham a Los Angeles. L'abito blu a quadretti bianchi, stimato per una cifra compresa tra 800.000 e 1,2 milioni di dollari, è uno dei due abiti esistenti che conservano la camicetta bianca e solo uno dei quattro abiti blu e bianchi realizzati per il set cinematografico.

Questo costume hollywoodiano è abbinato a una scena specifica del leggendario film, ovvero quando Dorothy affronta la Malvagia Strega dell'Ovest nel Castello della Strega.

L'abito è stato affidato alla casa d'aste dalla Catholic University of America che ha sede a Washington. Era stato originariamente donato all'ex capo del Dipartimento di Drammaturgia dell'Università, il reverendo Gilbert Hartke, da Mercedes McCambridge, un'attrice di Hollywood. Dopo essere scomparso negli anni '80, il costume è stato recentemente riscoperto e l'ateneo ha deciso di metterlo in vendita. Il ricavato andrà a beneficio dello stesso Dipartimento di Drammaturgia, come aveva inizialmente desiderato la stessa donatrice McCambridge.

Un altro vestito con camicetta del set di "Il Mago di Oz" è stato venduto sempre da Bonhams nel 2015 per oltre 1,5 milioni di dollari. Bonhams ha venduto anche il costume da leone indossato dall'attore Bert Lahr per oltre 3 milioni nel 2014.