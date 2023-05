Cisco è main partner di Forum PA 2023

L’ad Gianmatteo Manghi: la forza propulsiva per il futuro della PA sono le persone, formeremo 200.000 nuovi professionisti ICT

Roma, 16 maggio 2023 - Tutto pronto per l’edizione 2023 di Forum PA, di cui Cisco è come sempre main partner. Alla manifestazione, in programma dal 16 al 18 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma, Cisco prenderà parte con vari interventi dedicati alla transizione digitale della Pubblica Amministrazione, a cominciare dalla tavola rotonda a cui interverrà lo stesso Amministratore Delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi, evidenziando l’importanza di rendere più attrattivo il modello di lavoro proprio del settore pubblico e la necessità di accelerare sulla formazione tecnologica.

“La forza propulsiva per il futuro della Pubblica Amministrazione sono le persone: uno dei nostri impegni principali è formare a breve 200.000 nuovi professionisti ICT”, spiega Manghi. “Oggi possiamo creare ambienti fisici e virtuali adatti ad accogliere le esigenze e i valori dei nuovi lavoratori e a farli crescere; accompagnare le istituzioni italiane in questo percorso per noi è importante tanto quanto l’impegno che riversiamo nelle sfide strategiche per il paese, che sono quelle della sicurezza, del digitale e della sostenibilità”. Riguardo al tema della cybersecurity per le infrastrutture critiche e per i sistemi della pubblica amministrazione, va infatti ricordato l’impegno di Cisco, suggellato anche dal protocollo di intesa firmato a inizio 2023 con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Durante la tre giorni del Forum, Cisco interverrà il 17 maggio nel talk “La PA nel quadro delle strategie nazionali sulla cybersecurity” e in un tavolo di lavoro a porte chiuse dedicato ai responsabili della sicurezza e IT della PA, con il contributo del Regional Sales Leader Cisco Secure Italy, Andrea Castellano e Paolo Capomasi, Director Regional Sales Public Sector di Cisco. Un ulteriore appuntamento sempre per il 17 maggio è previsto con il convegno di scenario “Il futuro delle città: innovare i servizi pubblici locali per migliorare la sostenibilità e la qualità della vita delle comunità urbane”.

