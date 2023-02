Città balneari verso 'status', tra 15 giorni tavolo con Santanchè

Il ministro del Turismo all'incontro del G20 Spiagge a Roma: "La riforma non sarà a costo zero, servono più servizi". Le città: "Al lavoro per messa a punto proposta di legge".

"Ci credo moltissimo allo status di città balneare, ad avere un quadro normativo. E' una sfida e un'opportunità e oggi mi impegno a convocare entro 15 giorni un tavolo al ministero, ascolterò il vostro network". E' quanto ha annunciato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, rispondendo alle richieste del riconoscimento che oltre venti centri turistici sul mare chiedono a Governo e Parlamento con una proposta di legge in fase di elaborazione. Riconoscimento che dovrebbe passare, a detta del ministro, anche per una maggiore dotazione di risorse tale da consentire ai sindaci di fare fronte al grande flusso di turisti nei mesi estivi per offrire servizi adeguati sul piano della sicurezza, per la raccolta dei rifiuti e molto altro. Santanchè oggi infatti ha partecipato al summit del G20 Spiagge a Roma al quale hanno partecipato numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti e le categorie del settore.

"Venite con proposte scritte - ha detto Santanchè invitando i sindaci convenuti a Roma - vi aspetto per ascoltare proposte, tra l'altro oggi sono presenti parlamentari di tutto lo schieramento - ha sottolineato - e questa dovrà essere un'iniziativa parlamentare. Stavolta abbiamo i tempi ce la faremo" ha detto il ministro. "Dobbiamo capire quali sono le soluzioni migliori, non è una riforma da fare a costo zero perché c'è bisogno di risorse per aumentare i servizi, ad esempio nel periodo di maggior turismo non possono rimanere gli stessi vigili di quando non c'è tale esigenza, dobbiamo riflettere bene".

Soddisfazione è stata espressa dalla coordinatrice del G20 Spiagge Roberta Nesto. "L'importante è iniziare. Abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, cioè partire con la concretezza di una procedura amministrativa e normativa. Ed è quello che il ministro Santanchè ci ha proposto: troviamoci e cominciamo a mettere nero su bianco un percorso. Ed è quello del tavolo per la messa a punto di una proposta di legge". E' quanto ha sostenuto la coordinatrice del G20 Spiagge Roberta Nesto e sindaco di Cavallino-Treporti (Ve) al termine dell'incontro

"Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di peculiarità delle nostre città, che sono centri molto piccoli d’inverno, ma metropoli d’estate – ha detto Nesto – C’è la necessità di dare servizi ai cittadini residenti, ma anche agli ospiti. Lo status di città balneari è ormai una necessità impellente". In vista del tavolo che si terrà fra un paio di settimane, "cercheremo di stendere su carta un'idea abbozzata, in maniera che il ministro Santanché abbia una base di partenza sulla quale ci confronteremo, siamo pronti a lavorare". "A noi fa molto piacere che sia stato compreso dalla politica, dal ministro Santanchè e dai parlamentari, che ci devono essere anche risorse".