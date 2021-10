Clima, Visco: "Urgente azione per fermare cambiamenti, forti conseguenze sociali ed economiche"

"E' evidente l'urgenza di un'azione per fermare il cambiamento climatico e mitigarne le conseguenze" come sono evidenti "l'aumento dell'intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi" e "le forti conseguenze sociali oltre che economiche. Le banche centrali, le autorità di vigilanza, le istituzioni internazionali e gli operatori di mercato stanno mettendo molta e sempre maggiore attenzione nel comprendere le implicazioni del cambiamento climatico per il settore finanziario e la stabilità finanziaria". Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel corso della Cerimonia di premiazione del G20 TechSprint 2021 sulla finanza sostenibile.

Inoltre, ha evidenziato, "i rischi del cambiamento climatico possono manifestarsi sull'economia, soprattutto se la transizione verso le emissioni nette zero si rivela mal progettata o coordinata male a livello globale, con conseguenti interruzioni del commercio internazionale".