Coinbase prepara lo sbarco in Europa

L’exchange americano Coinbase è pronto ad espandersi in Europa, chiedendo l’autorizzazione a diversi paesi per aprire sedi in Italia, Francia, Spagna e Olanda. Lo riporta Bloomberg e la notizia sorprende, soprattutto a fronte delle stesse dichiarazioni di Coinbase, intenzionata a diminuire del 18% il personale, nella stragrande maggioranza dipendenti americani. Nonostante la perdita di volumi e utenza, e le propsttive negative del settore cripto, Coinbase non sembra dunque perdersi d’animo. Tra i progetti, l’idea di listare nuovi token basati su Ethereum, Solana e $RARE, perno del sistema NFT.