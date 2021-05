Comunali 2021, Sgarbi: "Usciti un po' di nomi, ci rivedremo a breve"

"Il giornalista Feltri, il prefetto Serra, la presidente di Federfarma lombarda, Racca, il giornalista Del Debbio, un po' di nomi sono usciti". Lo dice Vittorio Sgarbi, lasciando il vertice del centrodestra sulle candidature alle comunali 2021. "Il nome di Michetti - aggiunge Sgarbi - è piaciuto, è uscito questo sondaggio della Tecnè, ma nessuno l'ha rivendicato come suo, né Fratelli d'Italia". "Ora - spiega - si fanno delle verifiche, si fanno altri sondaggi, per ora non c'è alcun accordo, ma ci rivedremo a breve", conclude Sgarbi.