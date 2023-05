Comunali: Csel, in 77% casi i candidati uomini sono più di quelli donna

Stando a quanto emerso da una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali, basata sull’analisi delle liste dei candidati coinvolti nelle elezioni amministrative 2023 delle regioni a statuto ordinario in 454 casi su 593 (77%) il numero di candidati di sesso maschile supera quello delle avversarie donne. Nel 7% dei casi (42 comuni) avviene il contrario e ci sono più candidate sindache donne che candidati uomini. Nei restanti 97 casi, la situazione è perfettamente equilibrata: 50% candidati sindaco uomini e 50% candidate sindache donna. E' quanto emerge da uno studio realizzato per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti locali in occasione della tornata elettorale delle amministrative 2023.

Se si allarga lo sguardo alle intere liste, al di là degli aspiranti sindaci, la situazione migliora ma il genere femminile resta comunque sottorappresentato: le candidate donne sono il 43% del totale (22.318 su 51.694, un dato esattamente in linea con quello dell’anno precedente.