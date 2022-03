Comuni: Gazzetta Amm, a 15 capoluoghi AAA per spesa dipendenti a tempo, anche Roma

Sono 15 i capoluoghi italiani che meritano la tripla AAA per la spesa relativa agli stipendi del personale a tempo determinato. A evidenziarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Tra questi, figura anche la Capitale, con 671.490,47 euro spesi per questa voce nel 2020. Oltre a Roma, ci sono, tra Nord e Sud, in ordine alfabetico: Campobasso (41.846,25 euro), Carbonia (27.164,43), Caserta (73.405,95), Como (41.731,83), Foggia (102.679,40), Frosinone (61.537,36), Imperia (47.422,02), Lecco (67.758,56), Massa (54.796,23), Reggio Calabria (270.599,21), Rovigo (71.390,36), Salerno (50.731,44), Terni (73.336,68), Vibo Valentia (22.735,69).