Con Cosmoprof aprono Cosmopack, Cosmo|Perfumery Cosmetics e Cosmo Hair Nail Beauty Salon

Fiere parallele per avere tutta la filiera del beauty, dall'abbigliamento per gli operatori, alla cura dei capelli fino ai centri estetici

La trasformazione dell’industria cosmetica inizia dalla filiera. Cosmopack, è il salone che ospita i comparti della supply chain - contract manufacturing e private label, macchinari di processo e di confezionamento, packaging primario e secondario, applicatori, ingredienti e materie prime. Una fiera che ha aumentato nel 2022 del 9% lo spazio espositivo, con espositori da 33 paesi e il 27% in più di nuove aziende che partecipano per la prima volta. Soluzioni industriali all’avanguardia, con un’area specificamente dedicata alle aziende leader fornitrici di macchine, linee e soluzioni per il processo produttivo e il controllo del prodotto .

I padiglioni 14, 16, 16a, 19, 21, 22, 26 e 29b ospitano invece Cosmo|Perfumery & Cosmetics, con oltre 1.100 aziende di skincare, fragranze, e proposte per il canale retail pronte ad accogliere compratori, distributori e retailer interessati a fare scouting di referenze mass market, prestige e masstige, tra cui prodotti genderless e inclusivi, studiati e realizzati per rispondere alle esigenze della clientela di nuova generazione. Cosmoprime, il padiglione ad ingresso selezionato e dedicato alla cosmetica selettiva e di alta gamma, ospita brand premium e luxury, con una forte vocazione alla sostenibilità. All’interno della sezione Zoom on Emerging Prime, selezionate aziende presenti per la prima volta a Bologna hanno portato nuovi spunti su ingredienti e formulazioni, modalità di utilizzo del prodotto e nuove funzionalità di consumo.

L’Extraordinary Gallery, l’area da sempre reputata il bacino delle novità più interessanti, accoglie aziende con concept innovativi in termini di formula e packaging e con una brand philosophy attenta alle abitudini di consumo delle generazioni più giovani. Fino al 2 maggio, Cosmoprof Worldwide Bologna apre le porte anche al canale professionale con COSMO | Hair & Nail & Beauty Salon. Ad accogliere estetiste, titolari di centri estetici, operatori del benessere e onicotecniche, oltre 460 aziende specializzate in prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail, nei padiglioni 28, 29, 30 e 36. Le aziende specializzate in prodotti, accessori e arredi per i saloni di acconciatura sono oltre 550, in esposizione nei padiglioni 25, 31, 32, 33, 35 e 37.