Consultazioni Ministri Esteri e Difesa d’Italia e Regno Unito

24 novembre 2025 | 13.35
La sicurezza contro le minacce ibride, i più recenti sviluppi in Ucraina e in Medioriente, la situazione nei Balcani occidentali: sono stati i temi al centro delle consultazioni tra Ministri degli Esteri e della Difesa di Italia e Regno Unito. Al vertice hanno presto parte il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per parte italiana, mentre per il Regno Unito hanno partecipato il Ministro degli Esteri, Yvette Cooper e il Ministro della Difesa, John Healey. “Le nuove sfide globali richiedono risposte comuni. La cooperazione tra Italia e Regno Unito è fondamentale per proteggere infrastrutture, cittadini e stabilità internazionale. Per l’Italia la stabilità dei Balcani occidentali e il loro ingresso nell’UE sono obiettivi strategici. Solo attraverso uno stretto coordinamento possiamo rafforzare la resilienza europea”, ha detto il Ministro Tajani. In occasione delle consultazioni ministeriali, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta che ribadisce l’impegno comune per la sicurezza europea, la cooperazione in ambito Nato e il sostegno all’Ucraina. Inoltre, sono state condivise le posizioni su questioni internazionali, dal Medioriente ai Balcani occidentali e sono stati evidenziati gli obiettivi comuni, tra i quali il programma Global Combact Air per la sicurezza dei cieli europei. Infine, è stato ribadito il comune impegno per contrastare la migrazione illegale.

