Conte espulso: "Pochi minuti di recupero, ho protestato"

(Adnkronos)

"Alla fine c'è stata questa mia espulsione. Forse un po' più di recupero poteva essere accordato e ho protestato. L'arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via. Non eravamo d'accordo sul minutaggio del recupero, mi sembrava troppo poco per quanto s'era giocato nel secondo tempo". Antonio Conte racconta l'espulsione subita e i convulsi minuti finali del match che la sua Inter ha pareggiato sul campo dell'Udinese. "I giocatori dell'Udinese si sono spesso accasciati e si è perso tempo, quattro minuti per me erano pochi. L'arbitro ha preso le sue decisioni e dobbiamo accettarle", dice il tecnico nerazzurro a Sky Sport.

Il pari impedisce all'Inter di approfittare del k.o. casalingo del Milan contro l'Atalanta. "Noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan e al fatto che loro abbiano perso la partita. Noi pensiamo a migliorare in ciò che stiamo facendo. Ci sono dei margini di crescita, oggi potevamo essere un po' più precisi. E' mancata soprattutto la qualità nell'ultimo passaggio che è fondamentale. Possiamo e dobbiamo migliorare da questo punto di vista se vogliamo avere l'ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante", conclude.