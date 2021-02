Coronavirus Calabria, 195 nuovi casi e 4 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 195 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 492.399 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 520.326 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Covid sono 32.942 da inizio pandemia, quelle negative 459.457. Una terapia intensiva occupata in più e +421 guariti/dimessi. I ricoverati totali sono 276, lo stesso numero di ieri.