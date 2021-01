Coronavirus Campania, 1.313 nuovi casi e 35 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi, 28 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti (12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.112 tamponi, di cui 1.904 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sale a 218.243, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 2.383.402.

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia da Covid in Campania è 3.704. Sono 684 i nuovi guariti da ieri per un totale di 150.950 persone. In Campania sono 98 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.474 quelli nei reparti di degenza.