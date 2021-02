Coronavirus Emilia Romagna, oggi 930 contagi: bollettino

(Adnkronos)

Sono 930 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 37 decessi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 230.078 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.664 tamponi e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%.

Leggi anche Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.951. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 169 nuovi casi, poi Rimini (152), Ravenna (106), Reggio Emilia (79), Parma (68), Ferrara (66), Modena (65), Imola (64). Seguono le province di Cesena (55), Forlì (54) e Piacenza (52).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.055 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 178.414. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 41.713 (-1.162 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 39.593 (-1.131), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1), 1.937 quelli negli altri reparti Covid (-32).