(Adnkronos)

Sono 1.816 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti di Covid. "Rt di poco sopra l'uno, ci attendiamo il Lazio in zona arancione" dice l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria Alessio D'Amato. I nuovi casi su 14mila tamponi da ieri. I guariti sono stati 2.012. "Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città tornano a quota 900.

"Nella Asl Roma 1 sono 507 i casi nelle ultime 24 ore- prosegue l'assessore - e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 83, 84, 85, 89 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 272 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventi i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi di 73, 78, 80, 82, 85, 87 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 142 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 62, 76, 78 e 91 anni con patologie. Asl Roma 4 sono 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi di 72, 74, 81, 89, 91, 91, 92, 93, 96 e 98 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 68 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 80, 87 e 93 anni con patologie", prosegue D'Amato.

"Nelle province si registrano 460 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 256 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 53, 74, 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 106 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare - conclude l'assessore - Si registrano tre decessi di 74, 80 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 37 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 77, 86, 90 e 95 anni con patologie".

Prosegue, intanto, "l’attività di vaccinazione e oggi saranno ampiamente superate le 90 mila dosi somministrate nel Lazio. L’attività sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a metà mese".

"Presto in campo i medici di medicina generale per gli 'over 80' che nella nostra regione sono oltre 460 mila. Il commissario Arcuri oggi ha garantito che presto verranno allineati i dati in tempo reale con l’anagrafe vaccinale regionale colmando il differenziale esistente - conclude D'Amato - Iniziate negli 'hub' le prime vaccinazioni a over 80 in regime di ricovero e day-hospital. Presso il San Camillo effettuate le prime 90 vaccinazioni".