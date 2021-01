Coronavirus Piemonte, 728 contagi e 38 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 728 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti. Da ieri sono stati fatti 21.364 tamponi di cui 13.420 antigenici. Il tasso di positività nella Regione è al 3,4%. I casi sono 235 di screening, 339 contatti di caso, 154 con indagine in corso, 66 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 49 in ambito scolastico e 613 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 223.033, di cui 19.973 Alessandria, 11593 Asti, 7689 Biella, 30.786 Cuneo, 17.473 Novara, 116.278 Torino, 8325 Vercelli, 7992 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1141 a residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1783 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 163, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2307 (- 57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.247 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.400.134 (+ 21.364 rispetto a ieri), di cui 1.005.945 risultati negativi.

Il totale è ora di 8642 deceduti risultati positivi al virus, 1314 Alessandria, 566 Asti, 367 Biella, 994 Cuneo, 722 Novara, 3923 Torino, 397 Vercelli, 278 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 201.674 (+ 1174 rispetto a ieri), 17.607 Alessandria, 10.282 Asti, 6969 Biella, 28.214 Cuneo, 15.791 Novara, 105.427 Torino, 7.581 Vercelli, 7.147 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1034 extraregione e 1622 in fase di definizione.