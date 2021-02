Coronavirus Puglia, 926 nuovi contagi e 31 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 926 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. Scende di nuovo sotto mille il numero di nuovi casi positivi al Covid19 oggi in Puglia a fronte di una certa stabilità dei test. Da ieri sono stati fatti 9.830 tamponi. Dei nuovi positivi 296 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 nella provincia Bat, 170 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 3 provincia di residenza non nota. Tre casi di residenza fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Dei 31 morti 6 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. In tutto i morti in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.391. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.366.157 test. I pazienti guariti sono ora 73.859 rispetto ai 73.013 di ieri (+846).

Tornano a salire i casi attualmente positivi: sono 51.075 rispetto ai 51.026 di ieri (+49). I ricoverati sono 1.584, stesso numero di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 128.325 , così suddivisi: 48.777 nella provincia di Bari; 14.107 nella provincia di Bat; 9.304 nella provincia di Brindisi; 26.817 nella provincia di Foggia; 10.875 nella provincia di Lecce; 17.753 nella provincia di Taranto; 570 attribuiti a residenti fuori regione; 122 provincia di residenza non nota.