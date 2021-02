Coronavirus Puglia, oggi 1.020 nuovi casi e 33 morti: il bollettino

(Adnkronos)



Sono 1.020 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti. I tamponi fatti da ieri sono stati 10.141.

Dei nuovi positivi, 438 sono in provincia di Bari, 93 in quella di Brindisi, 99 nella provincia Bat, 48 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

I 33 decessi sono così distribuiti: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

In totale dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 3.554. Sono 88.325 i pazienti guariti, in totale. Da ieri 3.565 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 1.596 in diminuzione rispetto ai 1.650 (-54) di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 133.479.