Coronavirus, Sabatini (Abi): "Erogati 100 mld ad imprese"

Roma, 27 gen. (Adnkronos)

"Il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese che nella fase dell'emergenza ha consentito nella fase dell'emergenza l'erogazione di oltre 100 miliardi di prestiti garantiti alle imprese". Lo ha affermato il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini nell'indicare l'efficacia di certi strumenti per "massimizzare l'efficacia delle risorse disponibili" in vista del Recovery Plan, durante il videoforum Adnkronos in diretta streaming sul sito dell'Agenzia.

L'Abi, infatti, sottolinea il dg dell'Abi, nel documento per il Pnrr ha indicato per gli investimenti contenuti nelle varie missioni e delle varie componenti la possibilità di fare leva su alcune tipologie di strumenti: "le garanzie sui finanziamenti bancari, i contributi in conto interesse, la legge Sabatini volta a facilitare gli investimenti in attrezzature attraverso operazioni di leasing, ed inoltre il fondo rotativo per le imprese", spiega Sabatini.