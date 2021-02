Coronavirus Sicilia, oggi 474 nuovi casi e 18 morti: bollettino 20 febbraio

(Adnkronos)

Sono 474 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. I tamponi fatti da ieri sono stati 23.307. I dimessi o guariti sono stati 2.119. In totale, in Sicilia, ci sono 29.906 positivi: 862 ricoverati in regime ordinario e 145 in terapia intensiva.