Manifestazione antifascista in piazza Santa Croce a Firenze, convocata dai sindacati dopo il pestaggio di due studenti di sinistra da parte di giovani di Azione studentesca davanti al liceo Michelangiolo. In 10mila sono scesi in piazza per manifestare. In piazza bandiere dell'Anpi, della Cgil, del Pd, del Pci e di M5S. Presenti il segretario della Cgil Landini, la neosegretaria del Pd Schlein e il presidente di M5S Conte.