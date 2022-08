'Costruiamo Paesaggi', il festival dell'arte di Casacalenda

Fino al 28 agosto a Casacalenda (Cb), nel Molise, è in scena 'Costruiamo Paesaggio', la prima edizione del festival delle arti curato da Tiziana Tozzi e Massimo Palumbo e promosso dall'associazione culturale Kalenarte che ha 'invaso' per tutto il mese i territori del Maack, il bellissimo museo all'aperto della cittadina in provincia di Campobasso. Dal Monte fino a raggiungere Terravecchia passando per Fonte Pompa e viceversa, hanno preso vita appuntamenti d’arte, laboratori, concerti, degustazioni diVino, esposizioni, presentazioni di libri e visite guidate. Tutto questo per favorire la partecipazione di più realtà possibili e per promuovere la cultura del contemporaneo nel territorio molisano.

Trent’ anni ed oltre di Kalenarte, hanno permesso la realizzazione delle istallazioni nel nucleo urbano e nel territorio circostante. Tali interventi a volte integrati all’architettura dei luoghi, altre volte capaci di creare micro cortocircuiti, oggi sono spazi riconosciuti, carichi di senso, di significati e di storia vissuta. Sono parte del paesaggio naturale e della storia del territorio. Con questa proposta, 'Costruiamo Paesaggio', le opere d’arte e non solo sono diventati paesaggi in progress, scenari per la rappresentazione di altre espressioni artistiche, in modo da rendere il patrimonio contemporaneo presente fruibile e vivo. L’arte attira l’arte e i luoghi dell’arte fanno sintesi con esperienze che mettono al centro la natura, l’arte, la letteratura, la gastronomia e la gente del posto. A chiusura, per un arrivederci al prossimo anno, il festival prevede l’istituzione del Premio Maack che sarà consegnato la sera di domenica 28 agosto.

Si andrà a premiare chi del mondo dell’Arte, della Cultura o della Scienza si è particolarmente distinto durante il corso dell’anno e sarà Testimonial del progetto Kalenarte Maak. Gli appuntamenti fino al 28 agosto prevedono: Mercoledi 24 agosto alle 10.00 - Laboratori, con Valdi Spagnulo presso la Galleria Libertucci. Ogni sera esposizione in progress…. A cura di Massimo Palumbo; Giovedi 25 agosto alle 10.00 ancora Laboratori presso la Galleria Libertucci, dove alle 18 saranno presentati i Progetti e i bozzetti per il Premio Maak con Valdi Spagnulo.

Venerdì 26 agosto alle 10:00 'Il Maack by Morning: le visite guidate: percorso Viola Maack Casacalenda – Provvidenti. Alle 17.30 'L’Arte attira L’Arte. Il Museo del Maack fa da scenario, è paesaggio': Appuntamento al Poeta. Presentazione del libro 'Quinto paesaggio', Concerti di idee in azione a cura di Daniele Menichini e Diego Repetto. Con Diego Repetto, partecipano Lucia Giardino, Francesco Manfredi Selvaggi, Michele Porsia. Introduce Massimo Palumbo. Alle 22.00 Luca Ciarla e il suo violino in Concerto alla Piazzetta degli Scacchi, in contemporanea proiezioni di videoarte di Kezia Terracciano. Introduce Tiziana Todisco.

Sabato 27 agosto alle 10:30 nell'atrio della Galleria Franco Libertucci, Posizionamento delle Targhe/Riconoscimenti per il Maack alla presenza delle Istituzioni. Alle 11:30 Galleria Franco Libertucci, Saletta Teresa Zambrotta, le Donazioni 2022 a cura di Massimo Palumbo. Alle 17.00 degustazione sensoriale del vino rosato italiano nella piazzetta Poker di Stelle, a cura di Alessandro Castro. Alle 19.30 'Assaggi d'Arte', il Museo del Maack fa da scenario, è paesaggio. Tra profumi, arte e curiosità, I soci raccontano il Maack. Alle 21.00 'Il Maack by Night' le Visite Guidate con Giovanna Raspa. Domenica 28 agosto alle 11.00 le Testimonianze per il Futuro. Appuntamento d’arte per continuare a tessere il filo della storia a cura di Tiziana Tozzi. Alle 20.30 infine il Premio Maack 2022. Si premia chi del mondo dell’Arte, della Cultura o della Scienza si è particolarmente distinto durante il corso dell’anno e sarà Testimonial di Kalenarte Maak.