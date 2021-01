(Adnkronos)

Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino reso noto oggi. Si registrano altri 8 decessi.

Complessivamente sono 37.873 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza mentre sale a 1285 il bilancio dei pazienti morti. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 543730 tamponi molecolari (1317 in più rispetto a ieri). Sono ricoverati in ospedale 471 pazienti (+6 rispetto a ieri), 38 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10871 (-164 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.