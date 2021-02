Covid Abruzzo, 535 nuovi casi e 10 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 535 i nuovi contagi da covid 19 registrati oggi in Abruzzo di cui 83 in giovanissimi al di sotto dei 19 anni. Il bilancio dei morti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 52 e 93 anni) di cui 2 riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi. Lo comunica il bollettino dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Il numero dei casi positivi salgono complessivamente a 52.299 dall’inizio dell'emergenza mentre il totale dei morti è ora di 1.662.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.720 (-103 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.6 per cento. 617 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (-2 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.027 (-123 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.