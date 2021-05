Covid Abruzzo, oggi 20 contagi e 3 morti: bollettino 17 maggio

Sono 20 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 17 maggio. Registrati inoltre altri 3 morti. Complessivamente sono 73.262 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Dei 20 nuovi casi, sei hanno meno di 19 anni, tutti residenti in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.457. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1073169 tamponi molecolari (+787 rispetto a ieri) e 443046 test antigenici (+405 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 202 (+3 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale, 21 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 6654 (-93 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18.366 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 19063 in provincia di Chieti (+17), 18010 in provincia di Pescara (invariato), 17071 in provincia di Teramo (+1), 569 fuori regione (invariato) e 183 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.