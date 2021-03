Covid Abruzzo, oggi 473 nuovi casi e 8 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos)

Sono 473 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi, 5 marzo. Da ieri sono stati registrati altri otto morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.863 tamponi molecolari e 10.168 antigenici. La percentuale di positività è al 3,1%. Nella Regione i positivi sono in tutto 56.503. I guariti o dimessi da ieri sono 427.

Crescono i ricoveri Covid nella Regione. Sei in più rispetto a ieri quelli in terapia non intensiva, portando il numero complessivo a 657, mentre quelli in intensiva sono 87, due in più nelle ultime 24 ore.

Del totale dei casi di Coronavirus 13.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 93 in più rispetto a ieri, 14.212 in quella di Chieti, pari a 130 in più nelle ultime 24 ore, 14888 in provincia di Pescara, 187 in più, 13166 in provincia di Teramo, 58 in più. Sono, invece, 439 quelli fuori Regione e 172 per cui sono ancora in corso verifiche sulla effettiva provenienza.