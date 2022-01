Covid Austria oggi, lotteria per soli vaccinati: in palio buoni da 500 euro

Una lotteria riservata a coloro che sono vaccinati contro il coronavirus in Austria. E' l'ultima strategia messa in atto dal governo per cercare di convincere gli scettici del vaccino e contrastare la diffusione di una nuova ondata pandemica. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Karl Nehammer nel corso di una conferenza stampa con la leader dell'opposizione socialdemocratica Pamela Rendi-Wagner, con la quale il provvedimento è stato concordato.

In palio buoni da 500 euro, ha spiegato il cancelliere. In Austria circa il 72 per cento della popolazione è completamente vaccinata contro il Covid-19, il che rappresenta uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Ieri è stato raggiunto un altro record di contagi, trainati dalla variante Omicron, ma il governo di Vienna sta cercando soluzioni per evitare di imporre un nuovo lockdown.