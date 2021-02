Covid Basilicata, 41 contagi e 3 morti: bollettino 22 febbraio

Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri tre decessi.

Sono 391 i tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. I lucani guariti sono 26. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.372 (+11), di cui 3.288 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.742 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 356 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (+2).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 231.171 tamponi molecolari, di cui 213.961 sono risultati negativi, e sono state testate 141.395 persone. Sul fronte della vaccinazione, oggi in Basilicata è iniziata la somministrazione alle persone con 80 e più anni.