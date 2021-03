Covid Basilicata, oggi 114 contagi e un morto: 14 marzo

(Adnkronos)

Sono 114 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Da ieri c'è stato un morto, residente a Potenza. I tamponi fatti sono stati 1.265 nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 42. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza con 16 nuovi casi e Matera a 13. Un focolaio si è registrato nel reparto di medicina interna dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono 17 i positivi tra i pazienti ricoverati, isolati nella stessa unità operativa.

In totale i lucani positivi al momento salgono a 3.868, di cui 3.708 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.753 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 374 quelle decedute. Sale da 14 a 16 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 260.071 tamponi molecolari, di cui 240.215 sono risultati negativi, e sono state testate 158.193 persone.