Covid Basilicata, oggi 16 contagi: bollettino 16 giugno

Sono 16 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 16 giugno. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 569 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 68. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.788 (-52). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 37 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.229 dosi. Finora sono 260.586 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (47,1 per cento) e 134.842 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (24,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 395.428. I residenti in Basilicata sono 553.254.

La Regione Basilicata attende in giornata la fornitura di 5880 vaccini Pfizer in più rispetto alle consegne programmate. ''Saranno utilizzati esclusivamente per i lucani più fragili'', ha assicurato il presidente della giunta regionale Vito Bardi. Inoltre sino alla fine del mese sono previste le consegne di altre 69.790 dosi che consentiranno di incrementare la campagna vaccinale e di coprire i richiami. Bardi ha comunicato che, a tal fine, alle squadre delle aziende sanitarie già attive si aggiungeranno ''ben tre unità mobili della Difesa per completare in tempi rapidi le vaccinazioni a domicilio''.