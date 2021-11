Covid, Bassetti: "Da Romania pericolo per l'Italia"

Covid in Italia e arrivi dalla Romania? "La situazione in Romania è disperata, me lo dicono i colleghi che lavorano lì. Questa è una situazione che rischia di essere pericolosa anche per l'Italia". E' il monito lanciato da Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.

"Le persone che provengono da queste aree - ha sollecitato l'esperto - devono essere controllate, anche quelli che arrivano attraverso il trasporto su gomma".