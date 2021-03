Covid, Bassetti: "Estate tranquilla con 500mila vaccinazioni al giorno"

"Se noi veramente riusciremo a fare ciò che qualcuno ha detto e cioè arrivare a 500mila dosi di vaccino al giorno somministrate nel giro dei prossimi 15 giorni, potrà essere un'estate moderatamente tranquilla, vicina a quella che faranno altri Paesi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti o Israele". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

"Ovviamente - ha sottolineato Bassetti - senza le mascherine sulla spiaggia, perché chi pensa, come qualcuno l'anno scorso, di mettere ai bambini o alla gente in spiaggia la mascherina, penso che viva in un mondo parallelo. Bisogna ovviamente dare alla gente indicazioni fattibili, non si può chiedere cose impossibili. Quest'anno non si metteranno se riusciremo a raggiungere un numero di vaccinazioni adeguato". "Se non le raggiungeremo per qualche ostacolo - ha chiarito l'infettivologo - tutto sarà un pochino più difficile. L'importante è arrivare ad avere per l'estate tutte le persone fragili e una buona fetta degli altri vaccinati. Questo aiuterà moltissimo perché il virus già di suo circola meno in estate perché fisiologicamente c'è meno trasmissione, quindi credo che sia un modo per uscirne".