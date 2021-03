Covid Calabria, oggi 213 contagi: bollettino 15 marzo

(Adnkronos)

Sono 213 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano altri 4 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 585.008 soggetti per un totale di 621.131 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 41.398. Diminuiscono di 2 unità i pazienti in terapia intensiva, mentre aumentano di 130 le persone guarite.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.196 (53 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.082 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.972 (8.670 guariti, 302 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.880 (25 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.837 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.951 (3.847 guariti, 104 deceduti). Crotone: casi attivi 485 (22 in reparto; 463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.757 (2.712 guariti, 45 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 534 (15 ricoverati, 519 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.405 (3.341 guariti, 64 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.491 (74 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 11 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.368 (14.147 guariti, 221 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 121, Catanzaro 7, Crotone 1, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 64.