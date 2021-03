Covid Calabria, oggi 293 contagi: bollettino 6 marzo, dati

(Adnkronos)

Sono 293 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 marzo. Si registrano altri 4 morti nella regione.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 564.972 soggetti per un totale di 598.842 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.142. I dati del dipartimento Tutela della Salute registrano l'ingresso di un paziente in più in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e 91 guariti/dimessi.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 39, Crotone 38, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 88, altra Regione o Stato estero 0.