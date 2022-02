Sono 4.743 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi.

I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 38.357 test. Ancora in calo i ricoveri: negli ospedali della Regione sono ricoverati 55 pazienti Covid in terapia intensiva e 971 pazienti Covid in reparti di degenza.