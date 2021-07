Covid Campania, De Luca: “Obbligo mascherina anche d’estate”

"La mascherina" in Campania "penso che ce la teniamo pure per l'estate". Lo dice il presidente della Regione Vincenzo De Luca, preoccupato per il diffondersi della variante Delta. "E' un piccolo sacrificio", aggiunge De Luca, oggi a Benevento per l'inaugurazione dell'hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive nell'area Asi di Ponte Valentino, che si sofferma anche sulla riapertura delle scuole dopo l'estate.

"Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca", annuncia il governatore campano.

"Già oggi - evidenzia De Luca - abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte delle fasce giovanili. Il problema c’è al di sotto dei 18 anni, nelle famiglie si è ingenerata qualche comprensibile preoccupazione. Noi dobbiamo completare la vaccinazione sotto i 18 anni, utilizzare e sfruttare pienamente il mese di luglio perché se ci vacciniamo oggi facciamo la seconda dose prima di agosto. Ma soprattutto dall’ultima di agosto alla metà di settembre dobbiamo fare una campagna di vaccinazione di massa, oppure le scuole non possono aprire".